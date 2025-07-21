Команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике вернулась в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, гимнасток встретили в аэропорту представители Федерации, юные гимнасты и члены их семей.

Команда по групповым упражнениям среди взрослых, принимавшая участие в 32-й Всемирной летней Универсиаде, проходившей в Германии, завершила соревнования с тремя медалями и вернулась на родину.

Коллектив в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой завоевала 2 золотые и 1 серебряную медали в различных программах.

Это первый успех отечественных гимнасток в командных соревнованиях в истории Универсиад.