Alaska Airlines прекратила полеты

Американский перевозчик Alaska Airlines приостановил все свои рейсы по неизвестной причине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"Alaska Airlines запросила приостановку операций всего парка самолетов", - говорится в сообщении.

Авторы публикации не указывают причины такого решения. Приостановка полетов затронет более 200 самолетов, которые летают под брендом Alaska Airlines, однако это не касается самолетов, летающих под дочерними брендами авиакомпании.