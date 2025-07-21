https://news.day.az/economy/1769180.html Баку и Скопье нацелены на расширение экономических связей Обсуждены перспективы энергетического, торгового и инвестиционного партнерства между Азербайджаном и Северной Македонией. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.
Баку и Скопье нацелены на расширение экономических связей
Обсуждены перспективы энергетического, торгового и инвестиционного партнерства между Азербайджаном и Северной Македонией.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.
"В рамках рабочего визита на встрече с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши был отмечен большой потенциал сотрудничества между двумя странами в экономической сфере. Были обсуждены перспективы энергетического, торгового и инвестиционного партнерства", - отмечается в публикации министра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре