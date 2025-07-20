Названы предполагаемые сроки встречи Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином перед или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что саммит может стать лучшей возможностью для лидеров Китая и США встретиться лично в этом году.

Издание подчеркивает, что Трамп может посетить КНР перед тем, как поехать на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября, или же может встретиться с Си Цзиньпином уже на полях форума.

До этого газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп, Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин могут провести встречу в Китае в начале сентября.

Газета пишет, что американского лидера могут пригласить на встречу с председателем Си и президентом Путиным в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.