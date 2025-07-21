Собеседования с волонтёрами Гран-при Азербайджана F1 успешно завершены

Успешно завершился очередной этап волонтерской программы Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025, который пройдет в Баку.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Операционной компании Baku City Circuit (BCC), в этом году всего за 48 часов было подано более 31 тысячи заявок на участие в волонтёрской программе. Из них примерно 16 тысяч кандидатов успешно завершили подачу заявок и приняли участие в этапе собеседований. В течение восьми недель прошли сотни встреч с соискателями.

"Результаты этапа собеседования будут размещены в "личных кабинетах" кандидатов в ближайшие дни", - сказали в организации.

Было отмечено, что Гран-при Азербайджана - это не только соревнование, но и важный социальный проект, который дает возможность тысячам молодых людей стать частью мероприятия международного уровня. Волонтерская программа как неотъемлемая часть этого большого мероприятия дает участникам возможность приобрести новые навыки и профессионально развиваться.