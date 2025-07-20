Товарооборот между Азербайджаном и Китаем значительно вырос

За январь-июнь текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 2,1 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 451,4 миллиона долларов США, или на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Китаем составил 8,56% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял четвертое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольший объем торговых операций.

В январе-июне текущего года из Азербайджана в Китай было экспортировано продукции на сумму 46,3 миллиона долларов США. Это на 35,6 миллиона долларов, или в 4,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время из Китая в Азербайджан было импортировано товаров на сумму около 2 миллиардов долларов США, что на 415,7 миллиона долларов, или в 1,3 раза больше, чем в январе-июне 2024 года. Таким образом, Китай стал крупнейшим импортером для Азербайджана в отчетном периоде.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан провел внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Это на 2,632 миллиарда долларов США, или на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли на экспорт пришлось 12,878 миллиарда долларов, а на импорт - 11,522 миллиарда долларов. За год экспорт снизился на 0,2%, тогда как импорт увеличился на 29,9%.

В результате положительное сальдо внешней торговли составило 1,356 миллиарда долларов США, что на 2,677 миллиарда долларов, или в 3 раза меньше по сравнению с прошлым годом.