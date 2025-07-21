https://news.day.az/sport/1769136.html "Карабах" отправился в Ирландию - ФОТО Чемпион Азербайджана по футболу "Карабах" отправился в Ирландию. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что через два дня наша команда сыграет в матче Лиги чемпионов против "Шелбурна". Подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с дублинской командой 23 июля.
"Карабах" отправился в Ирландию - ФОТО
Чемпион Азербайджана по футболу "Карабах" отправился в Ирландию.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что через два дня наша команда сыграет в матче Лиги чемпионов против "Шелбурна".
Подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с дублинской командой 23 июля. Первая встреча второго квалификационного раунда начнется в 22:45 по бакинскому времени.
Отметим, что ответная игра пройдет в Баку 30 июня.
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