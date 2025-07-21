Чемпион Азербайджана по футболу "Карабах" отправился в Ирландию.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что через два дня наша команда сыграет в матче Лиги чемпионов против "Шелбурна".

Подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с дублинской командой 23 июля. Первая встреча второго квалификационного раунда начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Отметим, что ответная игра пройдет в Баку 30 июня.