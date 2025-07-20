Названо число жертв крушения туристического катера у берегов Вьетнама

Туристический катер Wonder Sea перевернулся у берегов вьетнамской провинции Куангнинь, в результате чего погибли как минимум 28 человек, десятки людей пропали без вести. Об этом сообщает VNExpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На борту находились 53 человека, включая 48 туристов (среди них более 20 детей) и пять членов экипажа. Большинство пассажиров - семьи, приехавшие из Ханоя.

Инцидент произошел в бухте Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря. По данным местных властей, судно с бортовым номером QN-7105 перевернулось во время экскурсии из-за грозы с сильным ветром.

Власти сообщали, что экстренные службы спасли 11 человек. Поисково-спасательная операция ведется в условиях непогоды.