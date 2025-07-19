Во Вьетнаме перевернулся круизный лайнер

- половину туристов пока не нашли

В северной части Вьетнама потерпело крушение прогулочное судно, на борту которого находились 53 человека, включая 48 туристов и пятерых членов экипажа. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (ВИА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в бухте Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря. По данным местных властей, судно с бортовым номером QN-7105 перевернулось из-за грозы с сильным ветром.

После получения сигнала о происшествии власти провинции Куангнинь, к которой относится район аварии, задействовали экстренные службы для проведения спасательной операции. Удалось спасти 22 человека и вытащить тела трех утопленников.

Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на неблагоприятные погодные условия.