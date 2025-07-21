https://news.day.az/sport/1768998.html Азербайджан победил в командном зачете рейтингового турнира в Будапеште Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете на рейтинговом турнире, завершившемся в Будапеште (Венгрия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские борцы завоевали одну золотую и три бронзовые медали, набрав в сумме 94 очка.
Азербайджан победил в командном зачете рейтингового турнира в Будапеште
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете на рейтинговом турнире, завершившемся в Будапеште (Венгрия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские борцы завоевали одну золотую и три бронзовые медали, набрав в сумме 94 очка. Это позволило обойти сборные Казахстана (88 очков) и Узбекистана (87), которые расположились на втором и третьем местах соответственно.
Золотую медаль Азербайджану принес Нихат Мамедли (60 кг), а бронзовые награды выиграли Руслан Нуруллаев (72 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг).
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