Азербайджан победил в командном зачете рейтингового турнира в Будапеште

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете на рейтинговом турнире, завершившемся в Будапеште (Венгрия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские борцы завоевали одну золотую и три бронзовые медали, набрав в сумме 94 очка. Это позволило обойти сборные Казахстана (88 очков) и Узбекистана (87), которые расположились на втором и третьем местах соответственно.

Золотую медаль Азербайджану принес Нихат Мамедли (60 кг), а бронзовые награды выиграли Руслан Нуруллаев (72 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг).