Мужчина на Audi на скорости влетел в троллейбус людьми

В Екатеринбурге водитель Audi врезался в общественный транспорт, в котором находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мужчина пошел на обгон, выехал на встречку и устроил аварию", - рассказали очевидцы.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в общественный транспорт.

По информации канала, водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три человека пострадали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и разбираются в ситуации.