https://news.day.az/autonews/1768739.html Мужчина на Audi на скорости влетел в троллейбус людьми - ВИДЕО В Екатеринбурге водитель Audi врезался в общественный транспорт, в котором находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мужчина пошел на обгон, выехал на встречку и устроил аварию", - рассказали очевидцы. Уличная камера запечатлела инцидент.
Мужчина на Audi на скорости влетел в троллейбус людьми - ВИДЕО
В Екатеринбурге водитель Audi врезался в общественный транспорт, в котором находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мужчина пошел на обгон, выехал на встречку и устроил аварию", - рассказали очевидцы.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в общественный транспорт.
По информации канала, водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три человека пострадали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и разбираются в ситуации.
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