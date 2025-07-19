Проводится генетический анализ останков из захоронений в комплексе Имарет

По сравнению с информацией, приведенной в некоторых источниках, число, пол и возраст людей, захороненных в мавзолеях комплекса Имарет, не совпадают с указанными данными.

Об этом в субботу сказал Trend директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что некоторые из саркофагов, исследованных как внутри, так и снаружи мавзолеев комплекса, служили в качестве так называемых "завещательных" или "временных" захоронений.

"То есть в соответствии с завещанием покойного, через определённое время его останки извлекались из саркофага и передавались паломникам для захоронения на кладбищах священных городов. С другой стороны, в письменных источниках отмечается, что в гробницах были захоронены не только представители рода Карабахских ханов, но и видные общественные и религиозные деятели ханства. Поэтому необходимо дождаться результатов генетического анализа образцов, взятых в саркофагах. После этого будет принято решение о необходимости проведения реконструкции внешности", - сказал он.