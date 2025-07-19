Здание рухнуло на экскаватор в Китае

Здание рухнуло на экскаватор во время сноса в китайском городе Гуанси.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Удивительно, но находившийся в экскаваторе человек не пострадал, сообщают местные СМИ.

Представляем вашему вниманию данное видео: