https://news.day.az/world/1768723.html Здание рухнуло на экскаватор в Китае - ВИДЕО Здание рухнуло на экскаватор во время сноса в китайском городе Гуанси. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Удивительно, но находившийся в экскаваторе человек не пострадал, сообщают местные СМИ. Представляем вашему вниманию данное видео:
Здание рухнуло на экскаватор в Китае - ВИДЕО
Здание рухнуло на экскаватор во время сноса в китайском городе Гуанси.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Удивительно, но находившийся в экскаваторе человек не пострадал, сообщают местные СМИ.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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