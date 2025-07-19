Президент Ильхам Алиев: Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее

Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Конечно, мы знаем о потенциале стран-участниц. Они поддерживают двусторонний формат партнерских отношений на более или менее активном уровне", - сказал глава государства, добавив, что Азербайджан поддерживает многосторонний формат работы. "Поэтому мы думаем, что усилия Азербайджана будут высоко оценены. Сейчас Азербайджан выполняет свои обязательства в качестве председателя организации. Уверен, что и эта работа будет успешной", - отметил Президент.