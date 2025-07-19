Поэтический вечер без границ в Баку на двенадцати языках мира

В арт-пространстве Nine Senses Art Center Баку стал местом, где встречаются языки, культуры и сердца - здесь прошел музыкально-поэтический вечер "Поэзия народов мира", организованный литературным проектов Modern Poems, сообщает Day.Az

На открытии инициатор проекта, член Союза писателей Азербайджана и международной организации WOW, поэтесса Лала Гасанова отметила, что главная идея вечера - показать, как поэзия говорит на всех языках души. Было отмечено, что проект Modern Poems стремительно выходит за пределы страны, открывая миру современную азербайджанскую поэзию. Благодаря мультиязычному формату и универсальному художественному посланию, он становится по-настоящему интернациональной площадкой для культурного диалога.

Со сцены звучали стихи на двенадцати языках мира - азербайджанском, английском, испанском, итальянском, иврите, арабском, турецком, польском, французском, немецком, русском и китайском. Каждое выступление стало миниатюрным культурным мостиком, соединяющим разные континенты и традиции. Звучание поэзии в сопровождении музыки превратило вечер в атмосферный праздник межкультурного единения.

На сцене выступили участники проекта Modern Poems: Лала Гасанова, Тюркан Байрамзаде, Алтай Алекберов, Амина Эруслу, Гюнатай Гусейнова, Зарема Манафова, Ляман Гасанова, Марьям Аббасова, Рузи Абдулла, Самира Шихиева, Эмиль Гусейнов.

Благодаря мультиязычному формату и межкультурному подходу, Modern Poems становится площадкой для диалога культур, где произведения азербайджанских авторов находят отклик в самых разных уголках мира. Среди гостей вечера были педагоги, музыканты, писатели, поэты, представители творческой интеллигенции и культурной сферы, что придало событию особую атмосферу вдохновения, среди которых профессионального обмена и дружеского общения. Этот вечер стал подлинным мостом между народами, искусством и сердцами - ещё раз доказав, что поэзия не знает границ.