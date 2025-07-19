Президент Ильхам Алиев: Наша Победа говорит о том, что справедливость есть, просто ее надо добиваться

Наша Победа - справедливая и полная Победа, говорит о том, что справедливость есть, просто ее надо добиваться. А для того, чтобы ее добиться, надо работать каждый день и приближать победу каждый день. Особенно если от тебя зависит последнее решение, ты должен посвятить свою жизнь этому. Только так это (Победа - ред.) может случиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства подчеркнул, что важнейшим фактором является консолидация общества. "Такая консолидация дала моральную силу мне как Президенту, как Главнокомандующему. И я был уверен, что общество и народ будут за мной стоять. Это было, наверное, одним из решающих факторов", - добавил Президент.