https://news.day.az/sport/1768762.html Стала известна сумма компенсации, выплаченной "Карабахом" Рустаму Ахмедзаде Стала известна сумма компенсации, выплаченной "Карабахом" игроку Рустаму Ахмедзаде, с которым клуб расстался. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, чемпион Азербайджана заплатил 25-летнему нападающему определённую сумму за расторжение контракта. "Карабах" выдал игроку 150 тысяч манатов. Это шестимесячная зарплата футболиста.
Стала известна сумма компенсации, выплаченной "Карабахом" Рустаму Ахмедзаде
Стала известна сумма компенсации, выплаченной "Карабахом" игроку Рустаму Ахмедзаде, с которым клуб расстался.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, чемпион Азербайджана заплатил 25-летнему нападающему определённую сумму за расторжение контракта.
"Карабах" выдал игроку 150 тысяч манатов. Это шестимесячная зарплата футболиста.
Отметим, что контракт Рустама Ахмедзаде действовал до 2026 года.
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