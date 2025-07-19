Стала известна сумма компенсации, выплаченной "Карабахом" Рустаму Ахмедзаде

Стала известна сумма компенсации, выплаченной "Карабахом" игроку Рустаму Ахмедзаде, с которым клуб расстался.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, чемпион Азербайджана заплатил 25-летнему нападающему определённую сумму за расторжение контракта.

"Карабах" выдал игроку 150 тысяч манатов. Это шестимесячная зарплата футболиста.

Отметим, что контракт Рустама Ахмедзаде действовал до 2026 года.