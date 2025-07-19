Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана и Китая большие планы на увеличение объема торговли

У Азербайджана и Китая большие планы на увеличение объема торговли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"В данном случае есть огромный потенциал для этого. Уже из многих городов Китая в Азербайджан и через Азербайджан на Запад отправляются контейнерные поезда. Количество их растет из года в год, причем на десятки процентов. Думаю, в ближайшее время это будет увеличено в разы", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан с самого начала поддержал инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" и со своей стороны подготовил соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру на территории страны.

"Китайские компании активно участвуют в качестве подрядчиков в реализации проектов солнечных электростанций. Солнечные панели, которые закупают компании-инвесторы, являются китайского производства. И с недавнего времени мы также начали сотрудничать с китайскими компаниями в деле производства зеленой энергии - солнца и ветра. Соответствующие соглашения уже подписаны и думаю, что это будет также хорошим дополнением к нашему взаимовыгодному сотрудничеству", - отметил Президент Ильхам Алиев.