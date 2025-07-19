Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их постройки. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены. Он отметил, что для их восстановления потребовались бы годы.

"[Ирану] было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", - написал он.