https://news.day.az/sport/1768741.html "Нефтчи" хочет подписать футболиста за два миллиона Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" продолжает активно действовать на трансферном рынке. İdman.biz со ссылкой на "Sportinfo" сообщает, что "черно-белые" заинтересованы в услугах Кеннеди Боатенга. 28-летний легионер в настоящее время выступает за румынское "Динамо".
"Нефтчи" хочет подписать футболиста за два миллиона
Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" продолжает активно действовать на трансферном рынке.
İdman.biz со ссылкой на "Sportinfo" сообщает, что "черно-белые" заинтересованы в услугах Кеннеди Боатенга.
28-летний легионер в настоящее время выступает за румынское "Динамо".
Ранее центральный защитник выступал за австрийские клубы ЛАСК, "Рид" и "Лустенау". Некоторое время он выступал за португальскую "Санта-Клару".
Игрок, стоимость которого оценивается примерно в два миллиона манатов, сыграл 10 матчей за сборную Того.
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