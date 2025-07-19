"Нефтчи" хочет подписать футболиста за два миллиона

Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" продолжает активно действовать на трансферном рынке.

İdman.biz со ссылкой на "Sportinfo" сообщает, что "черно-белые" заинтересованы в услугах Кеннеди Боатенга.

28-летний легионер в настоящее время выступает за румынское "Динамо".

Ранее центральный защитник выступал за австрийские клубы ЛАСК, "Рид" и "Лустенау". Некоторое время он выступал за португальскую "Санта-Клару".

Игрок, стоимость которого оценивается примерно в два миллиона манатов, сыграл 10 матчей за сборную Того.