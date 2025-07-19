Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен

Процесс вступления Грузии в Европейский Союз фактически приостановлен.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Европейского парламента.

Европейский парламент призвал руководство Грузии отказаться от выбранного курса в качестве условия для вступления страны в ЕС.