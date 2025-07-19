https://news.day.az/world/1768718.html Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен - Европарламент Процесс вступления Грузии в Европейский Союз фактически приостановлен. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Европейского парламента. Европейский парламент призвал руководство Грузии отказаться от выбранного курса в качестве условия для вступления страны в ЕС.
Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен - Европарламент
Процесс вступления Грузии в Европейский Союз фактически приостановлен.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Европейского парламента.
Европейский парламент призвал руководство Грузии отказаться от выбранного курса в качестве условия для вступления страны в ЕС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре