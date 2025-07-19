На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма

Результаты исследований памятников, разрушенных армянскими оккупантами, документируются в виде иллюстрированных отчетов.

Об этом в субботу сказал Trend директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев, передает Day.Az.

"Только текст отчета об исследованиях, проведенных в комплексе Имарет, составляет 200 страниц, а вместе с иллюстрациями он достигает 600 страниц", - сказал он.

Ф,Гулиев отметил также, что в ходе предварительного исследования Ходжалинского кладбища были отмечены акты вандализма, совершенные оккупантами.

"Наши археологи отмечают их в своих исследованиях", - добавил он.