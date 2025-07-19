https://news.day.az/society/1768772.html На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма - ФОТО Результаты исследований памятников, разрушенных армянскими оккупантами, документируются в виде иллюстрированных отчетов. Об этом в субботу сказал Trend директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев, передает Day.Az.
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма - ФОТО
Результаты исследований памятников, разрушенных армянскими оккупантами, документируются в виде иллюстрированных отчетов.
Об этом в субботу сказал Trend директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев, передает Day.Az.
"Только текст отчета об исследованиях, проведенных в комплексе Имарет, составляет 200 страниц, а вместе с иллюстрациями он достигает 600 страниц", - сказал он.
Ф,Гулиев отметил также, что в ходе предварительного исследования Ходжалинского кладбища были отмечены акты вандализма, совершенные оккупантами.
"Наши археологи отмечают их в своих исследованиях", - добавил он.
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