Игрок сборной Азербайджана в "Олимпиакосе"

Греческий "Олимпиакос" усилил свой состав новым баскетболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

Американский игрок сборной Азербайджана Донта Холл перешел в греческую команду.

С ним подписан трехлетний контракт. В последнее время баскетболист выступал за испанский клуб "Баскония".

Отметим, что Донта Холл получил гражданство Азербайджана в 2023 году.