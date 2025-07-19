https://news.day.az/sport/1768782.html Игрок сборной Азербайджана в "Олимпиакосе" Греческий "Олимпиакос" усилил свой состав новым баскетболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информация об этом опубликована на официальном сайте клуба. Американский игрок сборной Азербайджана Донта Холл перешел в греческую команду. С ним подписан трехлетний контракт.
Игрок сборной Азербайджана в "Олимпиакосе"
Греческий "Олимпиакос" усилил свой состав новым баскетболистом.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.
Американский игрок сборной Азербайджана Донта Холл перешел в греческую команду.
С ним подписан трехлетний контракт. В последнее время баскетболист выступал за испанский клуб "Баскония".
Отметим, что Донта Холл получил гражданство Азербайджана в 2023 году.
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