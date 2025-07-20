Стартовал новый проект «Киновечера на бульваре»

При поддержке Министерства культуры и совместной организации киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и Управления Приморского бульвара 19 июля началась реализация нового проекта под названием "Киновечера на бульваре".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фильм "Встреча", снятый на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, стал первым экранным произведением, продемонстрированным в рамках проекта.

Цель нового проекта - просвещение молодого поколения в духе патриотизма и национальных ценностей, а также популяризация азербайджанского кинематографа не только среди жителей Баку, но и среди туристов, находящихся в городе. На премьерном показе проекта присутствовали сотни зрителей.

В рамках проекта также была организована выставка костюмов и реквизита киностудии "Азербайджанфильм", а также съемочного и технического оборудования. Посетители выставки с интересом рассматривали костюмы и аксессуары своих любимых героев, а также оборудование, использовавшееся во время съемок.

Следующий показ в рамках проекта "Киновечера на бульваре" будет посвящен 127-летию азербайджанского кинематографа. В этой связи 1 и 2 августа на бульваре будут показаны еще два фильма.