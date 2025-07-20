Пезешкиан сказал Пашиняну, к чему стремится Иран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что Иран всегда был нацелен на мир в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит агентство Mehr.

"Иран никогда не стремился к войне и отсутствию безопасности. Иран всегда играл важную и эффективную роль в установлении мира и стабильности в регионе", - сказал Пезешкиан.

Иранский президент также отметил важность развития двусторонних отношений между Тегераном и Ереваном.

До этого Пезешкиан заявил на заседании министров о наличии в стране "фундаментальных проблем в безопасности", которые были выявлены во время ирано-израильского конфликта.