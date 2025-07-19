Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил о её возможном роспуске

Азербайджанская диаспора в Московской области, вероятно, будет распущена.

Как передает Day.Az, об этом заявил Эльшан Ибрагимов - бывший глава организации, лишённый российского гражданства и депортированный из страны.

По его словам, в нынешней ситуации "никто не хочет работать".

Ибрагимова задержали 4 июля за нарушение якобы миграционного законодательства, после чего лишили гражданства и выдворили из страны. Ибрагимов прожил в России около 30 лет.

Ранее мы сообщали, что глава азербайджанской диаспоры Подмосковья депортирован из России.