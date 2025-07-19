https://news.day.az/politics/1768724.html Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил о её возможном роспуске Азербайджанская диаспора в Московской области, вероятно, будет распущена. Как передает Day.Az, об этом заявил Эльшан Ибрагимов - бывший глава организации, лишённый российского гражданства и депортированный из страны. По его словам, в нынешней ситуации "никто не хочет работать".
Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил о её возможном роспуске
Азербайджанская диаспора в Московской области, вероятно, будет распущена.
Как передает Day.Az, об этом заявил Эльшан Ибрагимов - бывший глава организации, лишённый российского гражданства и депортированный из страны.
По его словам, в нынешней ситуации "никто не хочет работать".
Ибрагимова задержали 4 июля за нарушение якобы миграционного законодательства, после чего лишили гражданства и выдворили из страны. Ибрагимов прожил в России около 30 лет.
Ранее мы сообщали, что глава азербайджанской диаспоры Подмосковья депортирован из России.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре