Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортируют из России.

Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в Телеграм.

Планируется, что Ибрагимов будет отправлен в Баку вечерним рейсом "Аэрофлота". Предварительно, сейчас он находится в аэропорту Шереметьево.

Напомним, что несколько дней назад он был лишен российского гражданства.