https://news.day.az/society/1766702.html Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортируют из России. Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в Телеграм. Несколько дней назад он был лишен российского гражданства. Планируется, что Ибрагимов будет отправлен в Баку вечерним рейсом "Аэрофлота".
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортируют из России.
Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в Телеграм.
Планируется, что Ибрагимов будет отправлен в Баку вечерним рейсом "Аэрофлота". Предварительно, сейчас он находится в аэропорту Шереметьево.
Напомним, что несколько дней назад он был лишен российского гражданства.
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