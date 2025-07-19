https://news.day.az/economy/1768756.html Двусторонняя торговля Азербайджана и Нидерландов на подъеме - Цифры Азербайджан и Нидерланды демонстрируют уверенный рост двусторонней торговли в 2025 году. Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х написал посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде. "В первом полугодии объём торговли увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Двусторонняя торговля Азербайджана и Нидерландов на подъеме - Цифры
Азербайджан и Нидерланды демонстрируют уверенный рост двусторонней торговли в 2025 году.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х написал посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде.
"В первом полугодии объём торговли увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Азербайджан включает Нидерланды в число своих 10 крупнейших направлений экспорта нефти, а Нидерланды занимают 7-е место среди крупнейших экспортеров из ЕС в Азербайджан", - говорится в публикации.
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