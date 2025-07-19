Двусторонняя торговля Азербайджана и Нидерландов на подъеме

Азербайджан и Нидерланды демонстрируют уверенный рост двусторонней торговли в 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х написал посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде.

"В первом полугодии объём торговли увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Азербайджан включает Нидерланды в число своих 10 крупнейших направлений экспорта нефти, а Нидерланды занимают 7-е место среди крупнейших экспортеров из ЕС в Азербайджан", - говорится в публикации.