ЕС втайне начал готовить новый запрет

Власти Европейского союза (ЕС) втайне готовят запрет на покупку компаниями и крупными автопрокатчиками бензиновых автомобилей с 2030 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на источники в Брюсселе сообщает немецкая газета Bild.

"С 2030 года такие компании, как Sixt или Europcar, а также крупные фирмы смогут приобретать только электромобили", - передает издание.

Собеседники Bild уточнили, что инициатива затронет до 60 процентов продаж новых автомобилей в ЕС. По словам источников, работа над законопроектом уже ведется, но комментарии будут даны позже.