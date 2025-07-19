Президент Ильхам Алиев: Мы стали более активными на международной арене

Мы стали более активными на международной арене. А наши посреднические усилия между разными странами только часть этой деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства добавил, что Азербайджан является активным членом международного сообщества и поддерживает прочные отношения с различными международными структурами. "Мы считаем, что эти связи могут играть более важную, более значимую роль. По крайней мере, в решении более широкого спектра региональных вопросов", - отметил Президент.