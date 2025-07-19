https://news.day.az/officialchronicle/1768805.html Президент Ильхам Алиев: Мы стали более активными на международной арене Мы стали более активными на международной арене. А наши посреднические усилия между разными странами только часть этой деятельности. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
Президент Ильхам Алиев: Мы стали более активными на международной арене
Мы стали более активными на международной арене. А наши посреднические усилия между разными странами только часть этой деятельности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
Глава государства добавил, что Азербайджан является активным членом международного сообщества и поддерживает прочные отношения с различными международными структурами. "Мы считаем, что эти связи могут играть более важную, более значимую роль. По крайней мере, в решении более широкого спектра региональных вопросов", - отметил Президент.
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