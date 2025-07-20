https://news.day.az/world/1768856.html Трамп обвинил Обаму в мошенничестве Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в фальсификации на президентских выборах 2016 года. Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Трамп обвинил Обаму в мошенничестве
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в фальсификации на президентских выборах 2016 года.
Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Трамп высоко оценил выступления директора Национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса на телеканале Fox News.
По его словам, они "великолепно говорили о необходимости привлечения к ответственности Обамы и группы, которая, по их утверждению, была явно уличена в масштабных фальсификациях на выборах".
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