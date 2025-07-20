Трамп обвинил Обаму в мошенничестве

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в фальсификации на президентских выборах 2016 года.

Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Трамп высоко оценил выступления директора Национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса на телеканале Fox News.

По его словам, они "великолепно говорили о необходимости привлечения к ответственности Обамы и группы, которая, по их утверждению, была явно уличена в масштабных фальсификациях на выборах".