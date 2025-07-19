https://news.day.az/world/1768745.html Взрыв пиротехники в Германии, есть пострадавшие - ВИДЕО В немецком городе Дюссельдорф пострадали почти 20 человек при взрыве пиротехники на ярмарке. Об этом в субботу, 19 июля, сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Во время традиционного фейерверка в пятницу вечером как минимум один фейерверк влетел в зал и взорвался посреди толпы", - говорится в сообщении.
Взрыв пиротехники в Германии, есть пострадавшие - ВИДЕО
В немецком городе Дюссельдорф пострадали почти 20 человек при взрыве пиротехники на ярмарке. Об этом в субботу, 19 июля, сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Во время традиционного фейерверка в пятницу вечером как минимум один фейерверк влетел в зал и взорвался посреди толпы", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в результате происшествия пострадали 19 человек, четверо из которых получили тяжелые травмы. Среди получивших ранения есть один ребенок.
ззз
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