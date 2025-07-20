Группа участников Шушинского Глобального медиафорума посетила город Лачин

Гости круглого стола на тему "АЗЕРТАДЖ 105: прошлое, настоящее и будущее сотрудничества", проходящего в рамках Шушинского Глобального медиафорума 20 июля прибыли из Шуши в город Лачин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, знакомство гостей с Лачином началось с творческой студии "Хочазфильм" - проекта создания уникального многогранного творческого пространства Карабаха.

Было сообщено, что название студии происходит от названия скал Хочаз, которые считаются одним из главных символов Лачинского района. Студия будет предоставлять кинопродюсерам услуги по организации съемок, знакомству с богатой природой и возможностями региона, а также необходимое оборудование.

Участники форума осмотрели установленные в павильоне самолет, вертолет, тюрьму, научную лабораторию и трехсторонние декорации на зеленом экране.

Затем гости посетили Творческий центр Gilabi Ceramics.

Изделия, производимые в центре, отражают элементы нашей истории и культуры - как Лачина, так и Карабаха в целом. Отметим, что некоторые из работающих здесь художников были приглашены из Баку, которые обучают местных жителей этому ремеслу.