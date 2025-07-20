Автор: Байрам Эльшадов

Ованнес Геворкян - так называемый "постоянный представитель" лопнувшего армянского мыльного пузыря во Франции - решил выступить с открытым письмом к Эммануэлю Макрону. Повод? Визит французского посла в Шушу - город, освобождённый от армянской оккупации и вернувшийся под законную юрисдикцию Азербайджана.

Когда слышишь откровенную клоунаду от таких, как Ованнес Геворкян, сразу понимаешь: перед нами очередной гнилой фрукт из реваншистской помойки. Человек, который не знает ни истории, ни права, зато отлично умеет плести лживые сказки и прикрывать ими откровенную ангажированность.

Во-первых, Геворкян называет Шушу "армянским" городом, "аннексированным вопреки международному праву". В действительности именно по международному праву Шуша - неотъемлемая часть Азербайджана. Этот город исторически был одним из важнейших центров азербайджанской культуры, а после освобождения от армянской оккупации в 2020 году стал символом национального возрождения и восстановления территориальной целостности страны.

Территории Азербайджана, включая Шушу, никогда не имели законного статуса "арцаха" - это сепаратистское образование, созданное с нарушением международного права, не признанное ни одной страной. Таким образом, речь Геворкяна - не обращение к фактам или здравому смыслу, а старая, проверенная мантра западного франко-армянского лобби, которое так и не смирилось с законом и исторической правдой.

Во-вторых, в письме Геворкян обвиняет Азербайджан в "блокаде" и гуманитарных проблемах, апеллируя к резолюциям ООН и заявлениям западных политиков. При этом умалчивается, что именно армянская сторона на протяжении долгого времени сознательно препятствовала свободному движению гражданских и гуманитарных грузов, использовала население как живой щит и инициировала конфликт. Азербайджан же после восстановления контроля обеспечивает безопасность и права всех жителей освобождённых территорий.

В-третьих, Геворкян сетует на уничтожение "армянского культурного наследия", однако фактами подтверждено обратное: под покровом "армянской культуры" на этих землях в течение тридцати лет систематически разрушались мечети, исторические памятники азербайджанской культуры, а подлинная история региона была намеренно подменена фальсификациями и искусственными наслоениями. Сегодня "история", которую пытаются продвигать подобные персонажи, - это либо недавние незаконные постройки, либо украденная у других народов.

Что же касается визита французского посла в Шушу - это был не жест доброй воли и уж тем более не признак смены курса Парижа. Посол приехал потому, что у него просто не осталось иного выхода. Игнорировать реальность, где Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими территориями, стало невозможно - даже для представителя государства, увязшего по уши в армянском лоббизме.