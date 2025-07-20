Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Шушинским глобальным медиафорумом

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с III Шушинским глобальным медиафорумом.

Как сообщает Day.Az, Хикмет Гаджиев разместил видео с форума в соцсети X.