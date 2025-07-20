https://news.day.az/politics/1768911.html Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Шушинским глобальным медиафорумом - ВИДЕО Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с III Шушинским глобальным медиафорумом. Как сообщает Day.Az, помощник Президента разместил видео с форума в соцсети X.
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Шушинским глобальным медиафорумом - ВИДЕО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с III Шушинским глобальным медиафорумом.
Как сообщает Day.Az, Хикмет Гаджиев разместил видео с форума в соцсети X.
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