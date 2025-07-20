Эрдоган призвал мировое сообщество принять реалии Кипра
Мировое сообщество должно принять реалии Кипра, наладить дипломатические, политические и экономические связи с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье в Президентском комплексе ТРСК в Лефкоше.
По его словам, Турция была и будет рядом с народом Северного Кипра, продолжая вносить вклад в рост благосостояния турок-киприотов.
"Анкара поддерживает Лефкошу в вопросе политического и экономического развития ТРСК. Мы будем на Кипре всегда", - заверил турецкий лидер, отметив, что благодаря поддержке Анкары, ТРСК превратилась в "яркую звезду Восточного Средиземноморья".
Президент Турции подчеркнул полную солидарность с позицией лидера ТРСК Эрсина Татара относительно урегулирования разногласий на Кипре на основе принципа "двух государств".
"Несправедливость, которой десятки лет противостоят турки-киприоты, должна прекратиться. Турция продолжает открывать перед турками-киприотами новые двери в ответ на происки сил, пытающихся создать преграды на пути Лефкоши", - подчеркнул глава турецкого государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре