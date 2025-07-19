Мировые лидеры могли бы многому поучиться у Президента Ильхама Алиева, понять, в чем секрет победы.

Как передает в субботу специальный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам российский политолог, директор Института политических исследований РФ Сергей Марков накануне 3-го Шушинского Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта", передает Day.Az.

"Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удалось полностью восстановить контроль и освободить территорию всего Карабаха. И в этом смысле у него многие другие лидеры могли бы поучиться - понять, в чем секрет победы. Он очень опытный и умный руководитель", - сказал С.Марков.

Отметим, что в 3-м Шушинском Глобальном медиафоруме ожидается участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиа-структур, а также других организаций, связанных с данной сферой. Среди участников форума, помимо представителей зарубежных медиа, также представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия форум продолжит работу сессиями.

Форум продлится до 21 июля.