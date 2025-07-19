https://news.day.az/officialchronicle/1768823.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готовит досье для обращения в международный суд в связи с катастрофой самолета AZAL Мы уже проинформировали российскую сторону, что подготавливаем досье для обращения в международные судебные инстанции. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, говоря о сбитом в декабре прошлого года самолете AZAL. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готовит досье для обращения в международный суд в связи с катастрофой самолета AZAL
Мы уже проинформировали российскую сторону, что подготавливаем досье для обращения в международные судебные инстанции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, говоря о сбитом в декабре прошлого года самолете AZAL.
Новость обновляется
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