Израиль ликвидировал одного из ключевых командиров "Хезболлах"

Израильская армия сообщила об устранении одного из ключевых командиров "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Day.Az, согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, опубликованному в Telegram, в субботу в результате целенаправленного удара был ликвидирован Ахмад Мухаммад Салах - руководитель форпоста "Хезболлах" в районе Йохмор. Отмечается, что он активно занимался восстановлением боевой инфраструктуры группировки в этом районе.

Тем временем власти Ливана продолжают обвинять Израиль в нарушении суверенитета, указывая на несоблюдение условий перемирия, достигнутого в ноябре 2024 года. По их утверждению, израильские силы по-прежнему находятся на ряде стратегических позиций на юге страны, включая северную часть деревни Гаджар, что, по мнению Бейрута, нарушает резолюцию СБ ООН №1701.

Израильская сторона настаивает, что действия направлены исключительно против объектов "Хезболлах" и лиц, причастных к боевой активности, подчеркивая решимость продолжить удары до полного устранения угроз с ливанской территории.