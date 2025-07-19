Страшное ДТП в Иране,

В Иране в дорожно-транспортном происшествии погиб 21 человек.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило IRNA.

Сообщается, что на магистрали между городами Фирузабад и Кевар на юге провинции Фарс перевернулся автобус. В результате аварии 21 человек погиб, 34 получили ранения.