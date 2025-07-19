https://news.day.az/world/1768784.html

Страшное ДТП в Иране, десятки погибших и раненых - ФОТО

В Иране в дорожно-транспортном происшествии погиб 21 человек. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило IRNA. Сообщается, что на магистрали между городами Фирузабад и Кевар на юге провинции Фарс перевернулся автобус. В результате аварии 21 человек погиб, 34 получили ранения.