https://news.day.az/world/1768784.html Страшное ДТП в Иране, десятки погибших и раненых - ФОТО В Иране в дорожно-транспортном происшествии погиб 21 человек. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило IRNA. Сообщается, что на магистрали между городами Фирузабад и Кевар на юге провинции Фарс перевернулся автобус. В результате аварии 21 человек погиб, 34 получили ранения.
Страшное ДТП в Иране, десятки погибших и раненых - ФОТО
В Иране в дорожно-транспортном происшествии погиб 21 человек.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило IRNA.
Сообщается, что на магистрали между городами Фирузабад и Кевар на юге провинции Фарс перевернулся автобус. В результате аварии 21 человек погиб, 34 получили ранения.
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