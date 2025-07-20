https://news.day.az/politics/1768912.html Хикмет Гаджиев поделился публикацией из Шуши - ВИДЕО Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией из Шуши. "Замечательная прогулка и пробежка по вдохновляющему городу Шуша перед началом Глобального медиафорума", - говорится в публикации.
Хикмет Гаджиев поделился публикацией из Шуши - ВИДЕО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией из Шуши.
"Замечательная прогулка и пробежка по вдохновляющему городу Шуша перед началом Глобального медиафорума", - говорится в публикации.
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