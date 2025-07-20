Хикмет Гаджиев поделился публикацией из Шуши

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией из Шуши.

"Замечательная прогулка и пробежка по вдохновляющему городу Шуша перед началом Глобального медиафорума", - говорится в публикации.