https://news.day.az/world/1768835.html ️Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров ️Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Как передает Day.Az, об этом заявил Зеленский после встречи с секретарем СНБО Умеровым. По его словам, продолжается диалог по вопросам обменов и выполняются договоренности, достигнутые на предыдущей встрече в Стамбуле. Сейчас идет работа над очередным обменом.
️Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров
️Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе.
Как передает Day.Az, об этом заявил Зеленский после встречи с секретарем СНБО Умеровым.
По его словам, продолжается диалог по вопросам обменов и выполняются договоренности, достигнутые на предыдущей встрече в Стамбуле. Сейчас идет работа над очередным обменом.
Зеленский заявил, что "переговорную динамику необходимо усиливать", а России надо "перестать уклоняться от решений".
"И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы действительно обеспечить мир - действительно устойчивый. Украина готова к такой встрече", - заявил президент Украины.
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