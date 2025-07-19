️Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе.

Как передает Day.Az, об этом заявил Зеленский после встречи с секретарем СНБО Умеровым.

По его словам, продолжается диалог по вопросам обменов и выполняются договоренности, достигнутые на предыдущей встрече в Стамбуле. Сейчас идет работа над очередным обменом.

Зеленский заявил, что "переговорную динамику необходимо усиливать", а России надо "перестать уклоняться от решений".

"И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы действительно обеспечить мир - действительно устойчивый. Украина готова к такой встрече", - заявил президент Украины.