https://news.day.az/society/1768850.html

В Хазарском районе сгорел автомобиль

В Хазарском районе, на шоссе Зугульба, произошел пожар в одном из транспортных средств. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ). Отмечается, что в результате инцидента на участке в направлении шоссе Мярдякян образовалась транспортная пробка.