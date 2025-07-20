В Хазарском районе сгорел автомобиль

В Хазарском районе, на шоссе Зугульба, произошел пожар в одном из транспортных средств.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Отмечается, что в результате инцидента на участке в направлении шоссе Мярдякян образовалась транспортная пробка.

"Сотрудники полиции предприняли необходимые меры для обеспечения свободного движения транспорта", - отметили в Центре.