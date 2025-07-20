https://news.day.az/society/1768850.html В Хазарском районе сгорел автомобиль В Хазарском районе, на шоссе Зугульба, произошел пожар в одном из транспортных средств. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ). Отмечается, что в результате инцидента на участке в направлении шоссе Мярдякян образовалась транспортная пробка.
В Хазарском районе сгорел автомобиль
В Хазарском районе, на шоссе Зугульба, произошел пожар в одном из транспортных средств.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Отмечается, что в результате инцидента на участке в направлении шоссе Мярдякян образовалась транспортная пробка.
"Сотрудники полиции предприняли необходимые меры для обеспечения свободного движения транспорта", - отметили в Центре.
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