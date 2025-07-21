https://news.day.az/society/1769040.html В Шуше проходит заключительный день III Глобального медиафорума - ФОТО В Шуше проходит третий, заключительный день III Глобального медиафорума, посвященного теме "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".
В Шуше проходит заключительный день III Глобального медиафорума - ФОТО
В Шуше проходит третий, заключительный день III Глобального медиафорума, посвященного теме "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, финальный день мероприятия включает панельные дискуссии, посвященные вопросам медиаграмотности, информационной безопасности и влияния социальных сетей на общественное доверие.
В форуме принимают участие около 140 представителей из 52 стран, включая делегатов более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре