Девять "классиков" Азербайджана поборются за медали в финальный день турнира в Будапеште

В заключительный день рейтингового турнира по греко-римской борьбе в Будапеште на ковер выйдут девять представителей сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в борьбу за медали вступят спортсмены в семи весовых категориях.

Среди участников - Нихат Мамедли и Илькин Гурбанов (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Фарид Халилов (67 кг), Санан Сулейманов и Ульви Ганизаде (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Мурад Ахмедиев и Ариф Нифтуллаев (97 кг). Их соперниками станут борцы из Южной Кореи, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Молдовы, Турции и Индии.

На данный момент азербайджанская команда уже завоевала семь медалей: одно золото, три серебра и три бронзы.