В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу

Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Транспортное средство врезалось в толпу в районе Восточный Голливуд на бульваре Санта Моника утром в субботу, 19 июля. О водителе в данный момент ничего не известно. Как сообщила пожарная служба, пострадали более 20 человек. Как минимум четверо из них в критическом состоянии, всего не менее восьми человек получили серьезные травмы.