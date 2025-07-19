https://news.day.az/officialchronicle/1768814.html Президент Ильхам Алиев: Южному Кавказу необходимо стать стабильным и безопасным регионом Нам нужно, чтобы Южный Кавказ стал стабильным и безопасным регионом. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
Президент Ильхам Алиев: Южному Кавказу необходимо стать стабильным и безопасным регионом
Нам нужно, чтобы Южный Кавказ стал стабильным и безопасным регионом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
Напомнив, что Южный Кавказ веками был зоной кровопролитий, ожесточенных столкновений, войн и оккупации, а народы Кавказа пережили огромные страдания, глава государства отметил: "Довольно. Теперь мы должны жить в мире".
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