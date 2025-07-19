Президент Ильхам Алиев: Южному Кавказу необходимо стать стабильным и безопасным регионом

Нам нужно, чтобы Южный Кавказ стал стабильным и безопасным регионом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Напомнив, что Южный Кавказ веками был зоной кровопролитий, ожесточенных столкновений, войн и оккупации, а народы Кавказа пережили огромные страдания, глава государства отметил: "Довольно. Теперь мы должны жить в мире".