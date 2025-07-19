Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила Универсиаду с тремя медалями

Азербайджан завоевал третью медаль на Всемирной летней Универсиаде, проходящей в Рейн-Рурском регионе Германии.

Как передает Day.Az, групповая команда по художественной гимнастике в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Гюллю Агаларзаде отличилась в упражнении с тремя мячами и двумя обручами.

Получив от судей 23,950 балла, коллектив занял второе место, уступив лишь команде Украины, завоевавшей золотую медаль.

Отметим, что это уже третья медаль Азербайджана на Универсиаде. Ранее команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике завоевала золотые медали в многоборье и в упражнении с пятью лентами.