Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет"

Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет" в городе Агдам.

Как передает Day.Az, гости ознакомились с богатым культурным наследием Карабаха, в частности с историей древнего города Агдам, а также получили возможность оценить масштабы восстановительных работ, проводимых в Карабахе.