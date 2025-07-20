https://news.day.az/society/1768939.html Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет" - ВИДЕО Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет" в городе Агдам. Как передает Day.Az, гости ознакомились с богатым культурным наследием Карабаха, в частности с историей древнего города Агдам, а также получили возможность оценить масштабы восстановительных работ, проводимых в Карабахе.
Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет" - ВИДЕО
Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет" в городе Агдам.
Как передает Day.Az, гости ознакомились с богатым культурным наследием Карабаха, в частности с историей древнего города Агдам, а также получили возможность оценить масштабы восстановительных работ, проводимых в Карабахе.
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