https://news.day.az/world/1768896.html Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян из его резиденции Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми освободить резиденцию в Первопрестольном Эчмиадзине от католикоса всех армян Гарегина II. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Мы сделаем это вместе.
Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян из его резиденции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми освободить резиденцию в Первопрестольном Эчмиадзине от католикоса всех армян Гарегина II. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы сделаем это вместе. Будьте готовы", - написал он и в очередной раз обвинил духовного лидера всех армян в нарушении обета безбрачия.
Согласно армянской конституции, государство и церковь отделены друг от друга и чиновники не имеют права вмешиваться в церковную жизнь. Однако Пашинян нашел повод для вмешательства, обосновав его тем, что он верующий и только по стечению обстоятельств еще и премьер республики.
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